Доллар в Украине подорожает: сколько заплатим за валюту

В Украине курс доллара с 7 до 8 апреля увеличится с 27,83 до 27,89 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных Национального банка Украины. Стоимость валюты определяется в результате спроса и баланса на рынке. Регулятор же показывает усредненное значение, которое формируется исходя из данным по всем совершенным сделкам.

НБУ

Ранее МВФ пересмотрел свои оценки стоимости валюты на ближайшее время. Так, согласно расчетам фонда, среднегодовой курс доллара в Украине составит:

2021 год - 27,98 грн/$ (предыдущий прогноз – 28,12 грн/$);

2022 год - 27,61 грн/$ (предыдущий прогноз – 27,96 грн/$);

2023 год - 27,59 грн/$ (предыдущий прогноз – 28,10 грн/$);

2024 год - 27,75 грн/$ (предыдущий прогноз – 28,10 грн/$);

2025 год - 27,75 грн/$ (предыдущий прогноз – 28,10 грн/$);

2026 год - 27,75 грн/$.

В Украине курс доллара в ближайшее время может достичь отметки в 28 грн/$. Ключевым фактором, который оказывает влияние на рынки, стала эпидемиологическая ситуация. Бизнес вынужден адаптироваться к условиям перманентного локдауна.

Как сообщал OBOZREVATEL: