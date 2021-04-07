Доллар в Украине подорожает: сколько заплатим за валюту

Александр Литвин Mакроэкономика 01:30, 8.04.2021

В Украине курс доллара с 7 до 8 апреля увеличится с 27,83 до 27,89 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных Национального банка Украины. Стоимость валюты определяется в результате спроса и баланса на рынке. Регулятор же показывает усредненное значение, которое формируется исходя из данным по всем совершенным сделкам.

НБУ

Ранее МВФ пересмотрел свои оценки стоимости валюты на ближайшее время. Так, согласно расчетам фонда, среднегодовой курс доллара в Украине составит:

  • 2021 год - 27,98 грн/$ (предыдущий прогноз – 28,12 грн/$);

  • 2022 год - 27,61 грн/$ (предыдущий прогноз – 27,96 грн/$);

  • 2023 год - 27,59 грн/$ (предыдущий прогноз – 28,10 грн/$);

  • 2024 год - 27,75 грн/$ (предыдущий прогноз – 28,10 грн/$);

  • 2025 год - 27,75 грн/$ (предыдущий прогноз – 28,10 грн/$);

  • 2026 год - 27,75 грн/$.

В Украине курс доллара в ближайшее время может достичь отметки в 28 грн/$. Ключевым фактором, который оказывает влияние на рынки, стала эпидемиологическая ситуация. Бизнес вынужден адаптироваться к условиям перманентного локдауна.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина и МВФ достигнут договоренностей в ближайшие два месяца, после чего для получения транша нужно будет выполнить "домашнюю работу". По его словам, до конца 2021-го курс гривни будет "плюс-минус стабильным".

  • В Украине курс доллара с 5 до 6 апреля снизится с 27,95 до 27,93 грн/$. Регулятор показывает усредненное значение, в то же время реальная стоимость валюты формируется исходя из баланса спроса и предложения на рынке.

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