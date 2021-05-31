Доллар в Украине подешевеет: сколько заплатим за валюту в июне

В июне в Украине ожидается продолжение умеренного снижения доллара и евро к гривне. К концу месяца американская валюта может торговаться в диапазоне 27,0-27,5 грн, евро – 32,8-33,5 грн. По данным НБУ, сейчас доллар стоит 27,5 грн, евро – 33,3 грн.

Об этом OBOZREVATEL рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "В мае гривня продолжила укрепление к доллару, которое длится шестой месяц подряд, с декабря прошлого года. При этом она укрепилась и к евро после снижения к нему в апреле. Судя по официальным курсам, установленным НБУ, доллар за месяц снизился с 27,7500 до 27,5004 грн (-0,9%). Курс евро за это же время снизился с 33,6427 до 33,3896 грн (-0,8%)", – сказал специалист.

По его словам, чуть менее по сравнению с долларом снижение европейской валюты связано с незначительным укреплением евро по отношению к американской валюте на мировом валютном рынке. Так, за месяц валютная пара EUR/USD выросла с 1,2120 до 1,2140 (+0,1%). При этом с начала 2021-го доллар снизился к гривне на 2,7%, а евро подешевел к национальной валюте на 3,9%.

"В течение месяца динамика валют была неравномерной. Первые две декады мая, на которые выпало много праздников, доллар снижался на хорошей ценовой конъюнктуре для экспортеров и на продажах валюты населением. 18 и 19 мая доллар на межбанке опускался до 27,405/27,425, однако к концу мая немного отскочил от внутримесячных минимумов", – подытожил Иосуб.

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Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Украине ожидается незначительная девальвация гривни. Так считает большинство экспертов. Доллар плавно будет расти и имеет все шансы дойти к отметке в 27,6 грн.

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