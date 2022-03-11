Доллар в России взлетел, а наличка закончилась: россиянам запретили покупать валюту

Курс доллара в России в банках составляет около 250-300 рублей, это в четыре раза выше, чем до войны. При этом купить наличку в обменники нельзя – чтобы рубль не упал еще сильнее, россиянам запретили покупать доллары. Однако на черном рынке стоимость одного американца уже составляет более 300 рублей.

Об этом следует из данных мониторинга banki.ru. Отметим, Россия потеряла львиную долю своей валюты в результате санкций. Сократился экспорт, США и ЕС перестали ввозить валюту на территорию страны-агрессора. Все это привело к стремительно подорожанию доллара.

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"Я говорил, что вклады могут быть заморожены и что вы можете его получить рублями по курсу, который отличается от реального. Как только вы вводите обращение на свободное обращение валюты, валюта становится неконвертируемой и вы получаете несколько курсов..." – сказал экономист Сергей Гуриев в интервью на YouTube-канале.

Россияне в панике выстраиваются в огромные очереди к банкоматам, чтобы снять деньги со своих банковских счетов. Валюту за такую наличку легально купить нельзя, однако таким образом средства можно защитить от очередных ограничений со стороны властей РФ.