Доллар в РФ закончился в обменниках, рубль рухнул: Путин ввел валютный запрет для россиян

В России 2 марта ввели новый запрет. Президент РФ Владимир Путин подписал указл, согласно которому его граждане не могут вывозить из страны больше 10 тыс. долларов. При этом в обменниках Москвы стоимость доллара уже достигла 180 рублей (до войны против Украины было на уровне 80 рублей). А во многих обменниках валюты уже нет.

Это следствует из данных мониторингового портала banki.ru. "Запретить со 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тысяч", – говорится в указе Путина.

Кроме того, согласно данным мониторинге, в Москве, как и в других обменниках, закончилась валюта. Доллар есть далеко не везде, а там, где его до сих пор продают, курс достигает 150-180 рублей за доллар. Курс покупки при этом составляет около 100 рублей. То есть у населения доллары забирают по 100 рублей, а продают их уже по 180 рублей.

Видео дня

Как уже пострадали россияне из-за войны:

рухнули акции российских компаний; в результате владельцы самых крупных предприятий за несколько дней потеряли десятки миллиардов долларов.

взлетел курс доллара; российский рубль стал самой неустойчивой (волатильной) валютой мира. При этом ситуация с курсом продолжает ухудшаться.

пострадал банковский сектор. Из-за отключения иностранного программного обеспечения, блокирование корреспондентских счетов и активов банков за границей начались масштабные проблемы с банковской системой.