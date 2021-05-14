Доллар опустится до новой отметке: украинцев ждет самый низкий в 2021-м курс

Курс доллара в Украине с 13 до 14 мая снизится с 27,63 до 27,62 грн/$. Это рекордно низкая в 2021 году отметка.

Об этом говорится в справочных данных НБУ. Стоит отметить, что регулятор показывает усредненное значение по итогам всех совершенных сделок. Реальная стоимость валюты формируется на рынке в результате баланса спроса и предложения.

В ближайшей перспективе гривня будет чувствовать себя достаточно уверенно и на фоне низкой активности останется в диапазоне 27,7 грн/$, рассказывает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

"Среди новостей выделим заявления представителя МВФ Джерри Райса о том, что Фонд остается в состоянии переговоров с Украиной, однако ждет большего прогресса для выделения второго транша по программе stand-by. Джерри Райс напомнил, что среди основных тем остаются сохранение независимости НБУ и продолжение политики гибкого обменного курса, среднесрочная фискальная стабильность, борьба с коррупцией и улучшение корпоративного управления", – отмечает эксперт.

Андрей Гойлов, аналитик RoboForex, отмечает: покупатели иностранных валют заметно активизировались, благодаря чему доллар "нащупал дно". Простые украинцы продали иностранных валют на 546 млн долларов больше, чем купили.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина и МВФ достигнут договоренностей в ближайшие два месяца, после чего для получения транша нужно будет выполнить "домашнюю работу". По его словам, до конца 2021-го курс гривни будет "плюс-минус стабильным".