Доллар и евро в Украине заметно подешевели за выходные

Роман Груша
Роман Груша
Mакроэкономика
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Доллар и евро в Украине заметно подешевели за выходные

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару во вторник, 9 марта, на отметке 27,70 грн/$. За выходные американская валюта подешевела на 5 копеек.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 33,07 грн/€. Таким образом, европейская валюта подешевела на 33 копейки. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс доллара и евро

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 27,65 грн/$;

  • Продажа – 27,90 грн/$.

Курс доллара в банках

Евро:

  • Покупка – 32,80 грн/€;

  • Продажа – 33,30 грн/€.

Курс евро в банкахКурс евро в банках

Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:

  • 2021 год – 28,12 грн/доллар;

  • 2022 год – 27,96 грн/доллар;

  • 2023 год – 28,10 грн/доллар;

  • 2024 год – 28,10 грн/доллар;

  • 2025 год – 28,10 грн/доллар.

Прогноз по курсу МВФ

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в начале марта доллар будет колебаться около уже привычной отметки в 28 грн/$. С одной стороны, накануне посевной аграрии активнее продают валюту, что снижает ее стоимость, с другой – неопределенность в сотрудничестве с МВФ создает давление на гривню.

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