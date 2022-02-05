Доллар дешевеет: эксперт рассказал, какую валюту лучше покупать, чтобы сохранить сбережения

В корзину валют, с помощью которых можно сохранять свои сбережения, стоит помимо доллара и евро добавить швейцарский франк. Он растет на фоне падения мировых рынках и ослабления доллара.

Об этом в комментарии UBR рассказал аналитик FoboForex Андрей Гойлов. "Рекомендуется хранить эти средства на отдельных депозитах в суммах, не превышающей лимиты Фонда гарантирования вкладов. Это необходимо для пусть и частичной, но компенсации потерь от инфляции", – отмечает эксперт.

Эксперт считает, что для того, чтобы не потерять свои средства из-зе девальвации валют, необходимо покупать сразу ти разные валюты в разном соотношении.

Видео дня

Какие валюты и в каком соотношении стоит покупать:

40% средств стоит потратить на покупку доллара;

40% нужно потратить на евро;

20% стоит инвестировать в покупку швейцарского франка.

К слову, подобная диверсификация – принцип, который советуют применять эксперты при любых инвестициях. Тогда, если один актив дешевеет, получить прибыль можно будет за счет роста другого.

"Евро подвержен меньшей инфляции и укрепляется на фоне глобального ослабления доллара, являясь второй из крупнейших мировых резервных валют. А курс швейцарского франка растет", – отмечает инвестор.

Отметим, в Украине курс доллара до 11 февраля может снизиться с 28,3 до 27,7 грн/$, предполагают аналитики. Участники рынка уже адаптировались к новостям о возможной военной эскалации со стороны России. Кроме того, негативно на гривню влияют настроения инвесторы, необходимость тратить валюту на закупку энергоресурсов.

Как писал OBOZREVATEL, некоторые банкоматы ПриватБанка списывают с карт деньги, но при этом наличку не выдают. Такая проблема может произойти по целому ряду причин: