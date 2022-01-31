"До сих пор жили без него": в Австрии неожиданно выступили против "Северного потока-2"

В Австрии неожиданно поддержали включение трубопровода "Северный поток-2" в санкционный список Запада на случай, если Россия устроит полномасштабное вторжение в Украину. Австрийский вице-канцлер и лидер "Зеленых" Вернер Коглер заявил, что спорная "труба" еще не запущена в эксплуатацию, а минимальная заполненность ПГХ Европы вызвана "другими причинами".

"Мы до сих пор жили без "Северного потока-2", – сказал вице-канцлер Австрии для ORF. В целом австрийские власти ранее поддерживали запуск скандального газопровода.

Глава Министерства иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Россию ждут скорые и жесткие санкции от Европейского Союза в случае ее вторжения в Украину. Они будут затрагивать экономическую и финансовую сферу, и не исключено, что РФ отключат от платежной системы SWIFT. Но, по его словам, "Северный поток-2" пока не работает и его не следует использовать для давления или создания угрозы Российской Федерации.

Видео дня

Тем не менее Коглер считает, что в случае полномасштабной атаки на нашу страну, Россию должны "наказать" всеми доступными методами, в том числе и остановкой "Северного потока-2". "Но в конечном итоге дойдет до того, – это оценка "Зеленых", – что Австрия в европейском взаимодействии и союз (ЕС. – Ред) должны договориться прежде всего с Германией. И тенденция определенно идет в том направлении, что если угрожать санкциями, то надо угрожать правдоподобно, тогда он (газопровод. – Ред.) должен быть включен в них", – заявил вице-канцлер.

В Германии не уверены в том, что "Северный поток-2" нужен стране. В RWE – крупнейшем производителе электроэнергии Германии – считают, что российский "Северный поток-2" не нужен ФРГ. Гендиректор компании Маркус Креббер заявил, что уже есть украинская ГТС, которая позволяет поставлять газ из РФ в Европу.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, сертификация скандального "Северного потока-2" может возобновиться в ближайшие четыре месяца, оставшихся на проверку. Как рассказали в комитете Бундестага по экономике, процесс будет возобновлен лишь после передачи всех активов "дочке" и проверки полного пакета документов.