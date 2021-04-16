Для "трубы Медведчука" выбрали управителя: кто получит контроль

Агентство по розыску и управления активами (АРМА) выбрало управляющим части нефтепровода "Самара – Западное направление", которая ранее находилась под контролем нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, дочку "Нафтогаза" – "Укртранснафту".

Об этом сообщает пресс-служба АРМА. "Победитель полностью соответствовал установленным критериям отбора и предложил наиболее выгодные экономические условия", – отметили в АРМА. При этом ZN добавляет, что за неделю до санкций против Медведчука суд возобновил на должности руководителя "Укртранснафты" Александра Лазорка, которое издание назвало "представителем воли Игоря Коломойского".

Кроме "Укртранснафта" в конкурсе участвовало "ПрикарпатЗападтранс" – компания, которой своим постановлением Высший антикорсуд запретил распоряжаться данным активом. "Кроме этого, АО "Укртранснафта" имеет большую материально-техническую базу и количество квалифицированных специалистов", – добавили в агентстве. Вскоре АРМА должна оценить активы и заключить соглашение с "дочкой" "Нафтогаза".

Труба, как отметило издание ZN, также "нужна и Коломойскому". Ему принадлежит 42% акций "Укрнафты" – крупнейшего нефтедобытчика Украины, который, кроме буровых и разрешений на добычу, обладает еще и крупнейшей сетью АЗС в стране.

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