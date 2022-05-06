"Девушка Путина" попадет под санкции ЕС: в США ее побоялись трогать, чтобы не злить российскую власть

Бывшая гимнастка Алина Кабаева, которая по сообщению в СМИ является девушкой президента РФ Владимира Путина и родила ему трех детей, попадет под новые санкции ЕС. Ранее США не стали вводить против нее санкции, чтобы не злить Путина.

Как сообщает CNN, о введении санкций в рамках шестого пакета санкций им сообщил источник в Еврокомиссии. Кабаева на 31 год младше Путина, они начали встречаться, когда президент РФ еще был официально женат. Впервые об этом еще в 2008-м сообщило издание "Московский корреспондент", после эту газету закрыли.

Кабаева является директором совета директоров "Национальной медиа группы" (владеет акциями российских федеральных каналов, в том числе "Первого канала"). В 2020-м она заработала более 11,5 млн долларов. Также она была депутатом от "Единой России".

Видео дня

"Обсуждения продолжаются. Это непросто, но нам нужно подождать и посмотреть", – сказал CNN один из дипломатических источников. В апреле Wall Street Journal сообщила, что официальные лица США обсуждают, вводить ли санкции против Кабаевой из-за опасений, что этот шаг может еще больше обострить напряженность, поскольку он может стать сильным личным ударом для Путина.

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл также входит в число лиц, включенных в предлагаемый шестой раунд санкций ЕС, согласно двум источникам, которые видели полные документы.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, у Путина две официально признанные дочери – Мария и Екатерина, обе от первой жены Людмилы. Мария – эксперт по редким генетическим заболеваниям у детей. Екатерина – заместитель директора Института математических исследований сложных систем МГУ, танцовщица рок-н-ролла.