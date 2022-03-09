Дефолт неизбежен: рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг России до "С"

Рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг России с "В" до "С". Это свидетельствует о том, что страна-агрессор оказалась в преддефолтном состоянии.

Прогноз был ухудшен после информации о введении против РФ новых санкций. Новые данные Fitch опубликовало во вторник, 8 марта.

Также рейтинг обвалился на фоне указа Владимира Путина, который разрешил выплачивать валютные долги перед "недружественными" странами в рублях. Речь идет о США, Великобритании и странах Евросоюза.

При этом еще 3 марта Fitch понизило суверенный рейтинг России с уровня B до C. В агентстве предполагают, что дальнейшее усиление санкций увеличит вероятность политического ответа Кремля. Не исключается, что агрессор будет принимать решения не выплачивать долги перед отдельными государствами.

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Как сообщал OBOZREVATEL, кредитное агентство Moodyʼs понизило суверенный кредитный рейтинг России с "мусорного" B3 до преддефолтного Ca с негативным прогнозом. 6 марта свой долг в 2 млрд долларов не смогла погасить "Роснефть", а 7 марта это же произошло с "Газпромом".

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