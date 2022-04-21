Cтраны "Большой семерки" выделят $22 млрд: Украине помогут финансировать армию, зарплаты и пенсии

Страны "Большой семерки" выделят Украине финансовую помощь в размере $22 млрд. Эти деньги позволят украинскому правительству обеспечить финансирование главных статей расхода бюджета: армию, зарплаты и социальные выплаты.

Как сообщает издание Reuters, такое заявление сделали министры финансов "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США). "Международные организации и многосторонние форумы больше не должны вести свою деятельность с Россией в обычном режиме", – заявили министры.

Отметим, также министры отметили, что по меру необходимости помощь может быть увеличина. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что общий размер поддержки на 2022 год может составить 50 млрд евро. Об этом он сказал во время видеоконференции с лидерами стран-партнеров, пишет Spiegel.

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Отметим, советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко оценил дефицит украинского бюджета на уровне около $8 млрд в месяц. Выделенной суммы при условии постепенной активизации экономики в тех регионах, где больше не ведутся военные действия, может позволить обеспечить расходы бюджета Украины на три месяца.

После окончания войны Украина также будет нуждаться в финансовой поддержке партнеров. Остатки от обещанных 50 млрд евро могут пойти на компенсацию будущего дефицита бюджета страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина национализирует все российское имущество на своей территории. Национализация стала возможной после подписания президентом Украины закона "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ". В нем идет речь о национализации и конфискации объектов, средств и вкладов, которые принадлежат россиянам.