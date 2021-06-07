Пленарная парламентская неделя с 1 по 4 июня была продуктивной: в целом приняли 15 законов, а также ряд постановлений.

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Законом 2051-1 заборонили безкоштовно розповсюджувати пластикові пакети. Перехідний період триватиме до 2022 року, після якого всі пластикові пакети будуть утилізуватись за кошти їх розповсюджувачів. Зараз кожен українець викидає 500 пакетів на рік, які ніколи не розкладуться. Внаслідок цього ми щотижня споживаємо з водою і їжею шкідливого пластику вагою з банківську картку.

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Законом 5415 розблокували страхові виплати від 600 тис грн усім медикам, які отримали інвалідність внаслідок Ковіду.

Законом 4184 ввели оподаткування нерезидентів, що надають електронні послуги в Україні. Аналогічний податок вже платять в понад 80 країнах світу, а незабаром великі технологічні компанії як Apple, Google, Netflix, Wargaming та інші включатимуть ПДВ у вартість реалізованих в Україні підписок на послуги або реклами.

Підтримавши пропозиції Президента до Закону 3450 посилили захист викривачів корупції. На Єдиному порталі викривачі зможуть повідомляти про факти корупційних дій, їх убезпечено від звільнення з роботи, гарантовано право на заходи безпеки, конфіденційність та анонімність повідомлень, а також винагороду і отримання психологічної допомоги.

Законом 3742 закріпили автоматичний габаритно-ваговий контроль вантажівок, що рухаються українськими дорогами. Відповідальність нестиме і вантажовідправник і автоперевізник. Вона буде диференційованою і залежатиме від ступеню перевантаження. Наприклад, за відмову від зважування вантажівки порушникам загрожуватиме штраф 17 тис грн.

Першим із пакету про податкову амністію громадян - законом 5155 звільнили від відповідальності за порушення валютного законодавства осіб, які подали добровільну декларацію.

Законом 5246 запровадили електронну систему досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Завдяки Закону 3403 біатлоністи та спортсмени з кульової стрільби отримуватимуть від ЗСУ боєприпаси відповідного калібру, що підлягали утилізації.

Законом 5309з метою боротьби з "тендерним троллінгом" запровадили інститут уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних закупівель. Скарги подаватимуться в електронному вигляді. До другого читання до закону було внесено поправку про застосування переговорних процедур, а не відкритих торгів при організації святкування 30-річчя Незалежності.

Законом 5301звільнили від оподаткування до кінця 2024 року українські авіакомпанії при ввезенні літаків пасажиромісткістю від 44 до 110 місць.

З урахуванням пропозицій Президента схвалили Закон 3964, яким перейменували Фонд соцзахисту осіб з інвалідністю.

Законом 3498 забезпечили можливість меценатам активно брати участь в реалізації спортивно-інфраструктурних проектів та фінансовій підтримці наших спортсменів.

Законом 3901актуалізували законодавство у зв'язку з прийняттям законів про реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування.

При голосуванні за Закон 4651 про повернення позбавлення волі за брехню в деклараціях нардепи внесли поправку, що дозволяє не декларувати майно членів сімей чиновників, а також не запровадили "в’язницю" за неподання декларації. Президент вже пообіцяв, що ветуватиме цей закон і не допустить знищення чи послаблення електронного декларування чиновників.

Законом 0100 продовжили співпрацю з Сполученими Штатами у сфері науки та технологій, оскільки попередня угода закінчилась ще у 2019 році.

Постановою 5343 вшанували пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії, а постановою 5597засудили дії влади Білорусі щодо інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair. Затвердили звіт ТСК щодо пожеж на Луганщині ( 5588), та змінили склад ТСК по захисту прав дитини ( 5352 ) . Призначили вибори низки сільських голів ( 5573, 5567, 5568, 5569), а також делегували 2х з 3х представників парламенту до комісії, яка буде обирати директора Бюро економічної безпеки ( 5462).

Наступне чергове пленарне засідання відбудеться у вівторок 15 червня.

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