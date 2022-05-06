Чехия нашла способ избавиться от российской нефти

Чехия может отказаться от российской нефти и полностью избавиться от энергоресурсов агрессора. Для этого можно использовать трубопровод TAL, который проходит из Италии.

"Это очень важно, если мы собираемся ввести эмбарго, чтобы гарантировать, что у граждан и компаний будет достаточно нефти", – сказал премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает местное издании Novinky. Политик обсудил расширение мощности трубопровода вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Если не увеличить пропускную способность трубопровода TAL, Чехии на то, чтобы избавиться от российской нефти, понадобилось бы два-три года. Чтобы увеличить пропускную способность, понадобятся усилии Италии, Австрии и Германии.

Видео дня

"TAL решит наши проблемы. Это также самый простой вариант, потому что нам не нужно строить никакого дополнительного управления, достаточно будет расширить мощности", – сказал он.

Отметим, эмбарго на российскую нефть может полностью вступить в силу через полгода. При этом Словакия и Венгрия просят разрешить им покупать энергоресурсы у РФ до 2023 года, так как они в значительной части зависят от поставок. Украина же может ограничить им поставки, перекрыв поставки через трубопровод "Дружба".

Как ранее писал OBOZREVATEL, ЕС планирует принять новые санкции против РФ на ближайшем заседании Совета ЕС. Среди прочего планируют также ввести санкции в отношении российской нефти и расширить список банков, которые отключат от SWIFT.