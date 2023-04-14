Часть украинцев получит пенсию на 5 лет позже: как проверить свой пенсионный возраст

В Украине есть три варианта выхода на пенсию: в 60, 63 и 65 лет. Возраст выхода на пенсию зависит от стажа. При этом требования к стажу будут ужесточаться до 2028 года.

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Для этого, как отметили в Пенсионном фонде, нужно проверить на Пенсионном портале свой страховой стаж. После рассчитать, сколько еще стажа можно заработать до 60 лет. Если стажа хватит, можно рассчитывать на пенсию.

Также в ПФУ рассказали, как проверить стаж. В личном кабинете слева выбрать раздел "Мой страховой стаж", где вы можете просмотреть информацию о своем страховом стаже и уплаченных взносах.

Для выхода на пенсию в 60 лет:

в 2023-м – от 30 лет;

в 2024-м – от 31 года;

в 2025-м – от 32 лет;

в 2026-м – от 33 лет;

в 2027-м – от 34 лет;

в 2028-м – от 35 лет.

Если вы не выполнили указанное требование, есть шанс выйти на пенсию в 63 года. Для этого нужно к своему 63-летию заработать хотя бы (в зависимости от того, когда исполнится):

в 2022-м – от 19 до 29 лет;

в 2023-м – от 20 до 30 лет;

в 2024-м – от 21 до 31 года;

в 2025-м – от 22 до 32 лет;

в 2026-м – от 23 до 33 лет;

в 2027-м – от 24 до 34 лет.

А уже со следующего года нужно иметь как минимум 30 лет стажа. Тем, кому не хватит стажа, придется работать до 63 лет (если есть от 23 лет стажа) и 65 лет (если есть от 15 до 23 лет стажа). Вторая новость – традиционного повышения минимальной пенсии на уровень инфляции в этом году не будет.

Последняя новость – ожидается плановая мартовская индексация пенсий. Размер этого индекса: совокупность половины прошлогодней инфляции плюс половина среднего за три года роста зарплат. Рост зарплат будет незначительным (около 7%), а вот половина от размера инфляции – около 15%. В совокупности часть пенсий могут повысить на 22%.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине части пенсионеров могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

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