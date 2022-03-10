Бронежилеты из картона и защита для танка из лотков для яиц. НАПК поблагодарило Шойгу за коррупцию в армии РФ

Владимир Пазий
Mакроэкономика
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Новиков поблагодарил Шойгу 'за коррупцию в российской армии'
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило благодарность министру обороны РФ Сергею Шойгу. Глава НАПК Александр Новиков поблагодарил его "за неоценимый вклад в то, что российские средства и ресурсы для нападения на Украину были разворованы еще на этапе их накопления на границе".

Копии письма также направили в Госдуму России, Совет Федерации и Фонд борьбы с коррупцией. Об этом сообщает пресс-служба НАПК 10 марта.

Так, среди свидетельств влияния коррупции на "боеспособность" войск РФ указаны следующие (вместе с фото):

  • защита российских танков Т-72 и Т-80, изготовленная из картонных лотков из-под яиц;

  • бронежилеты, изготовленные из картона вместо бронированных пластин, одеты на членов экипажа захваченного российского бронеавтомобиля Барнаул-Т;

  • использование для передвижения личного состава ЗИЛ-130.

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"Кроме очевидного комфорта, который испытывают российские военные в открытом кузове при украинских мартовских морозах, скорость передвижения этого транспортного средства, а также яркий аквамариновый цвет кузова позволяют силам местной территориальной обороны эффективно проходить тренировочную подготовку по эксплуатации современного вооружения из легких мишеней", – говорится в сообщении ведомства.

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