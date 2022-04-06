Британия откажется от российского угля и нефти: глава МИД озвучила сроки

Великобритания запретит импорт всего российского угля и нефти до конца 2022 года. Министр иностранных дел Лиз Трасс также объявила сегодня, 6 апреля, о полном замораживании активов российского Сбербанка.

"Наша последняя волна мер положит конец импорту в Великобританию российских энергоносителей и наложит санкции на большее количество физических и юридических лиц, уничтожив военную машину Путина. Вместе с нашими союзниками мы показываем российской элите, что они не могут умыть руки от зверств, совершенных по приказу Путина. Мы не успокоимся, пока Украина не победит", – цитирует Трасс Мirror.

Импорт российской стали в Великобританию, напомним, также был запрещен ранее.

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Сегодня, 6 апреля, Великобритания ввела санкции против ряда российских олигархов, работающих в важных для экономики РФ отраслях. Среди прочих под ограничения попали глава правления Газпромбанка Андрей Акимов и руководитель "Газпром нефти" Александр Дюков.

Об этом сообщает правительство Соединенного королевства. В частности, речь идет о:

Вячеславе Канторе – крупнейшем акционере компании по производству удобрений "Акрон", имеющей важное стратегическое значение для правительства России;

Андрее Гурьеве – сподвижнике Владимира Путина и основателя "ФосАгро", важной стратегической компании, производящей удобрения;

Сергее Когогине – директоре КамАЗа, производителя грузовиков и автобусов, в том числе для российских военных;

Сергее Иванове – президенте крупнейшей в мире алмазодобывающей компании "Алроса", которая также попала под санкции Великобритании;

Леониде Михельсоне – основателе и генеральном директоре ведущего российского производителя природного газа "Новатэк";

Андрее Акимове – генеральном директоре третьего по величине банка России Газпромбанк.

Александре Дюкове – генеральном директоре третьей по величине в России государственной нефтедобывающей компании "Газпром нефть".

Борисе Ротенберге – сыне совладельца крупнейшей в России газопроводной компании СГМ. Семья Ротенбергов известна своими тесными связями с Путиным, и некоторые из них уже попали под санкции.

Как ранее писал OBOZREVATEL, дипломаты Евроcоюза не смогли утвердить 6 апреля новые санкции против России, предложенные Европейской комиссией (ЕК). До сих пор решаются технические вопросы, в том числе о том, повлияет ли запрет на уголь из страны-террориста на существующие контракты.

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