"Большая семерка" увеличит финансовую поддержку Украины – заявление

"Большая семерка" расширит финансовую помощь Украине в войне с Россией. А также будет проводить мероприятия по восстановлению страны от последствий военных действий. При этом лидеры "Семерки" призвали присоединится к помощи Украине и другие страны.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, опубликованном на сайте Белого дома. Там отметили, что будущая помощь Украине будет направлена на:

закрытие брешей в финансировании;

обеспечении базовых услуг народу страны.

"В ближайшие недели мы увеличим нашу коллективную краткосрочную финансовую поддержку Украины. А также, совместно с украинскими властями и международными финансовыми институтами, разработаем варианты долгосрочного восстановления [страны] и реконструкции [ее инфраструктуры]", – говорится в заявлении.

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