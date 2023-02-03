Блокируют счета предателей и давят на Россию: Госфинмониторинг отчитался о результатах борьбы на финансовом фронте

Украина продолжает борьбу с Россией на финансовом фронте – идет розыск активов оккупантов, устанавливаются каналы финансирования диверсантов и сепаратистов. В правоохранительные органы уже сообщили о подозрительных финансовых операциях на 59 млрд грн.

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Правоохранителям также передали информацию о 431 предателе и коллаборанте. 1801 счет таких лиц уже заблокированы. Об этом говорится в отчете Госфинмониторинга.

Также за 345 дней с начала полномасштабной войны удалось добиться прогресса по многим направлениям:

Россия исключена из MONEYVAL

РФ 16 марта исключена из Комитета экспертов Совета Европы MONEYVAL. Таким образом, РФ не может участвовать в заседаниях Совета Европы по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма. До этого, с 25 февраля, при участии Госфинмониторинга было приостановлено членство России в MONEYVAL.

Продолжается работа над исключением РФ из FATF

РФ уже ограничили в правах членства в FATF. Действия России признаны противоречащими принципам FATF и нарушающими стандарты организации.

РФ запрещено принимать участие в текущих и будущих проектах FATF. Также стране-агрессору запрещено участвовать в заседаниях региональных органов по типу FATF (FSRB) в статусе члена FATF. Реализуются и дальнейшие меры. Их цель – полное исключение РФ из организации.

FATF – самая влиятельная международная межправительственная антилегализационная организация. Она осуществляет мониторинг методов и контрмер по отмыванию средств и финансирования терроризма. Также организация способствует реализации санкций в глобальном масштабе.

России ограничили членство в Эгмонтской группе

Подразделение финансовых расследований (ПФР) РФ ограничено в правах членства в группе. В частности, ПФР РФ запрещается занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и принимать участие в проектах.

Эгмонтская группа действует с целью улучшения сотрудничества в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Также она оказывает содействие внедрению национальных программ в этой сфере.

Также Россия лишилась статуса наблюдателя в APG. Речь идет об Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Госфинмониторинг Украины опубликовал схему рисков, которые несет Россия для глобальной финансовой безопасности и мирового порядка. В частности, это нарушения разного рода конвенций, финансирование терроризма, неправомерное использование мандатов в международных организациях.

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