Некоторым украинцамнеко с детьми будут выплачивать по 6700 грн в месяц: на что и как получить деньги

В Украине с 2023-го увеличили выплаты для некоторых семей с детьми до трех лет на оплату "муниципальной няни". Вместо 2282 грн ежемесячно будут платить 6700 грн.

Видео дня

Как говорится в сообщении Минсоцполитики, услугой "муниципальная няня" могут воспользоваться те семьи, в которых есть ребенок или родитель с инвалидностью первой или второй группы.

"Правительство приняло решение об увеличении размера компенсации услуги с одного прожиточного минимума (а в случае ухода за детьми с инвалидностью с двух прожиточных минимумов на детей в возрасте до шести лет) до одной минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года", – отмечают в ведомстве.

Таким образом, семья на возмещение услуги няне сможет ежемесячно получать 6700 гривен вместо 2272 гривен. Также постановлением определен механизм начисления компенсации услуги в зависимости от фактического времени осуществления такого ухода за ребенком на основании акта о предоставленной услуге "муниципальная няня".

Заявление можно подать на сайте Минсоца. Всего нужно заполнить:

электронное заявление о предоставлении компенсации услуги "Муниципальная няня";

электронное заявление о перечислении средств для компенсации услуги "Муниципальная няня" с указанием счета в учреждении банка;

сканированная копия договора между получателем услуги "Муниципальная няня" и муниципальной няней;

сведения, подтверждающие расходы на оплату муниципальной няни услуги "Муниципальная няня" (чек, расчетная квитанция, выписка с банковского счета) в электронной форме.

К заявлению прилагаются:

сведения о свидетельстве о рождении ребенка (серия, номер, дата выдачи, фамилия, имя, отчество ребенка, фамилия, имя, отчество родителей);

сканированная копия документа, удостоверяющего проживание на территории Украины (для иностранца и лица без гражданства);

сканированная копия решения местного органа исполнительной власти или суда об установлении опеки (при осуществлении опеки над ребенком).

Услуга "Муниципальная няня" не заменяет других социальных выплат на ребенка и предоставляется отдельно по желанию родителей (усыновителей или опекунов).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что некоторых украинцев могут заставить вернуть субсидии на оплату коммунальных услуг. Это может произойти, если гражданин скрыл информацию о настоящих доходах, но получал денежные средства.

Также субсидию заставят вернуть в бюджет, если украинец не оплачивает в полном объеме коммуналку более трех месяцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!