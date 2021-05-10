Биткоин пытается пробиться выше $60 тыс., но в течение пяти лет стоимость монеты может взлететь до $250 тыс.

Такой прогноз в эфире CNBC озвучил глава Morgan Creek Capital Марк Юско. "Речь идет только о внедрении сетей и их увеличении использования", – сказал Юско. "Это сеть, и сети растут экспоненциально. Это самая быстрая сеть в истории стоимостью в триллион долларов, сразу вслед за FAANGS, на которую ушло, знаете ли, от 15 до 20 лет, в зависимости от того, на какую из них вы посмотрите".

Юско объясняет свой прогноз в $250 тыс. эквивалентом золота. Если денежная стоимость золота составляет $4 трлн, цифровое золото должно увеличиться до этой суммы.

"Люди упускают из виду, что технологическая эволюция вычислительной мощности никуда не денется", – сказал он. "Это мощная вычислительная сеть, которая станет протоколом базового уровня для ценного интернета".

Отметим, новая волна роста курса валюты началась в декабре, когда за несколько недель биткоин подорожал на 40%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%.

Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты прогнозируют, что монета будет расти и дальше.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина в случае, если текущий тренд повторит траекторию 2017 года (тогда был скачок) может взлететь до 390 000 долларов.