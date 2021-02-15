Биткоин взлетел до исторической отметки: сколько стоит монета
Стоимость биткоина выросла на 3% и достигла $49 360 на фоне празднования Нового года по лунному календарю.
Как сообщает издание Forklog, ранее весенний фестиваль к Новому году в Китае влиял на стоимость криптовалют негативной. Однако в этом году стоимость биткоина в праздничный период побила абсолютный рекорд
CEO CryptoQuant Ки Юн Джу считает дальнейший возможный рост к $50 000 проблематичным. Он обратил внимание на снижение так называемой "премии Coinbase" – разницы спотовых цен на американской площадке и Binance. Согласно CoinGecko, капитализация криптовалютного рынка превысила $1,5 трлн при индексе доминирования цифрового золота менее 60%.
Напомним, 9 февраля курс криптовалюты трижды побил исторический рекорд. В пике цена превысила отметку в $47 тысяч за единицу. По капитализации биткоин уже превысил объем денежной массы российской валюты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Курс биткоина в случае, если текущий тренд повторит траекторию 2017 года (тогда был скачок) может взлететь с 40 000 до 390 000 долларов.
Биткоин может подорожать с $37 558 до $41000 за монету, так как критически важный технический барьер в $35 000 уже преодолели. Причиной роста станет высокий уровень спроса на криптовалюты.