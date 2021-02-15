Биткоин взлетел до исторической отметки: сколько стоит монета

Стоимость биткоина выросла на 3% и достигла $49 360 на фоне празднования Нового года по лунному календарю.

Как сообщает издание Forklog, ранее весенний фестиваль к Новому году в Китае влиял на стоимость криптовалют негативной. Однако в этом году стоимость биткоина в праздничный период побила абсолютный рекорд

CEO CryptoQuant Ки Юн Джу считает дальнейший возможный рост к $50 000 проблематичным. Он обратил внимание на снижение так называемой "премии Coinbase" – разницы спотовых цен на американской площадке и Binance. Согласно CoinGecko, капитализация криптовалютного рынка превысила $1,5 трлн при индексе доминирования цифрового золота менее 60%.

Напомним, 9 февраля курс криптовалюты трижды побил исторический рекорд. В пике цена превысила отметку в $47 тысяч за единицу. По капитализации биткоин уже превысил объем денежной массы российской валюты.

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