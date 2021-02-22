Биткоин обновил исторический рекорд: сколько стоит криптовалюта
Биткоин 21 февраля побил свой исторический рекорд, достигнув отметки в $58 тысяч.
На данный момент криптовалюта оценивается в $55,848.02. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk. Отметим, что предыдущий рекорд среднерыночной стоимости биткоина был зафиксирован 20 февраля. Тогда цена поднялась до $57,2 тысячи.
Новая волна роста курса началась в декабре 2020-го, когда за несколько недель биткоин подорожал на 40%. Резкий скачок случился по причине инвестирования компанией Tesla Илона Маска $1,5 миллиарда в криптовалюту. По итогам прошлого года цена выросла на 240%
Как сообщалось ранее, цена криптовалюты растет на фоне новостей о том, что котируемая на нескольких фондовых биржах SynBiotic SE начала перевод части своей свободной ликвидности в биткоин. В заявлении компании сообщается, что этот шаг вызван в связи с девальвацией евро и доллара.
В компании MicroStrategy также анонсировали план запуска конвертируемых облигаций на $90 млн. Средства от продажи направят на покупку криптовалюты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Биткоин в долгосрочной перспективе может подорожать до 1 млн долларов. При этом уже к концу этого десятилетия ожидается, что курс криптовалюты достигнет 500 тысяч долларов.
Биткоин в течении недели может уйти на коррекцию вниз. Диапазон торгов может иметь нижнюю границу вплоть до 47 тысяч долларов за монету, верхняя граница, при этом, не превысит 53 тысяч долларов.