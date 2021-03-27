Инвестор-миллиардер Рэй Далио, основатель хедж-фонда Bridgewater Associates с оборотом 150 миллиардов долларов, заявил, что существует "большая вероятность" того, что биткоbн может быть объявлен вне закона.

Об этом предприниматель заявил в интервью Yahoo Finance. "Каждая страна дорожит своей монополией на контроль спроса и предложения. Они не хотят, чтобы другие деньги работали или конкурировали, потому что ситуация может выйти из-под контроля. Так что я думаю, что весьма вероятно, что при определенных обстоятельствах вы поставите его вне закона, как золото было объявлено вне закона", – сказал Далио.

Правительственный запрет может вызвать резкое падение спроса. Миллиардер также выразил сомнение в том, что конфиденциальность биткоина может быть защищена.

"Теперь они могут это сделать? Да. Теперь перейдем к деталям. Насколько я понимаю, люди, которые занимаются слежкой со стороны правительства, – да, они понимают, что могут отслеживать это. Они могут знать, кто этим занимается", – добавил инвестор.

Напомним, в феврале курс криптовалюты несколько раз побил исторический рекорд. В пике цена превысила отметку в $58 тысяч за единицу. По капитализации биткоин уже превысил объем денежной массы российской валюты.

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