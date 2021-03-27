Біткоїн можуть заборонити, є велика ймовірність, – відомий мільярдер

Інвестор-мільярдер Рей Даліо, засновник хедж-фонду Bridgewater Associates з оборотом 150 мільярдів доларів, заявив, що існує "велика ймовірність" того, що біткоїн може бути оголошено поза законом.

Про це підприємець заявив в інтерв'ю Yahoo Finance. "Кожна країна дорожить своєю монополією на контроль попиту і пропозицією. Вони не хочуть, щоб інші гроші працювали або конкурували, тому що ситуація може вийти з-під контролю. Так що я думаю, що дуже ймовірно, що при певних обставинах ви поставите його поза законом, як золото було оголошено поза законом", – сказав Даліо.

Урядова заборона може викликати різке падіння попиту. Мільярдер також висловив сумнів у тому, що конфіденційність біткоїну може бути захищена.

"Тепер вони можуть це зробити? Так. Тепер перейдемо до деталей. Наскільки я розумію, люди, які займаються стеженням з боку уряду, – так, вони розуміють, що можуть відслідковувати це. Вони можуть знати, хто цим займається", – додав інвестор .

Нагадаємо, в лютому курс криптовалют кілька разів побив історичний рекорд. У піку ціна перевищила позначку в $58 тисяч за одиницю. За капіталізацією біткоїн уже перевищив обсяг грошової маси російської валюти.

Як повідомляв OBOZREVATEL: