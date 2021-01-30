Известный инвестор с Уолл-стрит Рэй Далио назвал биткоин "адским изобретением" и сказал, что его владельцы должны быть готовы потерять 80% своих средств. При этом криптовалюта смогла сделать богатыми первых, кто в нее поверил.

Об этом сообщает издание The Economic Times. "Я мог бы вложить в нее сумму денег, если был бы готов потерять 80%", – рассказал Далио. Он также рассказал о том, каким образом биткоину удается поддерживать себя и свою инфраструктуру на протяжении более 10 лет. "Мне кажется, что биткоину удалось перейти границу, после которой он превратился из спекулятивной идеи в актив, который будет иметь ценность", – сказал он.

Однако инвестор также выделил некоторые ключевые риски, которые он, как "неспециалист", видит во владении биткоинами. Далио считает, что риск существует из-за количества криптовалют, которые могут "выдавить" биткоин.

По словам инвестора, правительства всего мира не будут просто стоять и смотреть, как их бумажные деньги заменяются чем-то другим. "Начиная с образования первого центрального банка (Банка Англии в 1694 году), по разумным логическим причинам правительства хотели контролировать деньги и защищали свои возможности иметь единственные деньги и кредит в пределах своих границ", – сказал он.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинством стран мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

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