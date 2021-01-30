Биткоин – "адское изобретение", нужно готовиться к потере 80% активов, – инвестор с Уолл-стрит
Известный инвестор с Уолл-стрит Рэй Далио назвал биткоин "адским изобретением" и сказал, что его владельцы должны быть готовы потерять 80% своих средств. При этом криптовалюта смогла сделать богатыми первых, кто в нее поверил.
Об этом сообщает издание The Economic Times. "Я мог бы вложить в нее сумму денег, если был бы готов потерять 80%", – рассказал Далио. Он также рассказал о том, каким образом биткоину удается поддерживать себя и свою инфраструктуру на протяжении более 10 лет. "Мне кажется, что биткоину удалось перейти границу, после которой он превратился из спекулятивной идеи в актив, который будет иметь ценность", – сказал он.
Однако инвестор также выделил некоторые ключевые риски, которые он, как "неспециалист", видит во владении биткоинами. Далио считает, что риск существует из-за количества криптовалют, которые могут "выдавить" биткоин.
По словам инвестора, правительства всего мира не будут просто стоять и смотреть, как их бумажные деньги заменяются чем-то другим. "Начиная с образования первого центрального банка (Банка Англии в 1694 году), по разумным логическим причинам правительства хотели контролировать деньги и защищали свои возможности иметь единственные деньги и кредит в пределах своих границ", – сказал он.
Справка:
Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинством стран мира.
Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).
Как сообщал OBOZREVATEL:
Новая волна роста курса валюты началась в декабре, когда за несколько недель биткоин подорожал на 40%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%.
Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты прогнозируют, что монета будет расти и дальше.