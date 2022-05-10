Безработица и падение доходов: Городниченко рассказал, когда экономика РФ потерпит крах. Видео

Введенные на сей момент санкции стран мира против России оказывают большое влияние на ее экономику. Но реально сильный удар будет нанесен по ней тогда, когда ЕС примет нефтяное и газовое эмбарго. Серьезный эффект от введенных ограничений будет заметен уже через год.

Об этом рассказал Юрий Городниченко, профессор в Департаменте экономики Университета Калифорнии Беркли, исследователь NBER и председатель Международного академического совета KSE в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару. По словам эксперта, через год в РФ будет гораздо больше массовой безработицы, падение доходов составит 20-30%.

"Сейчас очевидно, что даже те санкции, которые уже есть, оказывают влияние на российскую экономику. Согласно прогнозам, инфляция (составит – Ред.) за 20%. Падение экономики – за 10%. И это при том, что каких-либо военных действий на территории России не происходит. Вся война идет в Украине. Это у нас разбивают инфраструктуру, дома и так далее. В России же может что-нибудь в приграничных районах и происходит, но никто не бомбит ни Москву, ни Петербург, там мир. И это в каком-то смысле феноменальный показатель, что в таких условиях у них такое экономическое падение и такая инфляция", – говорит Городниченко.

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Однако, по словам специалиста, это пока еще только "цветы". Результаты будут хуже, большой эффект для страны-террориста будет ощутим чуть позже.

"В начале этой войны я говорил, что Россия вернется в 90-е, к сплошному экономическому обнищанию. Но по-настоящему будет больно, когда отключат Россию от экспорта нефти и газа. Вот тогда им будет плохо", – сказал Городниченко.

Он также сравнил ситуацию в РФ с последними годами СССР. Эксперт объясняет, что Советский Союз "рухнул очень быстро", так как из-за войны в Афганистане Штаты и другие страны ввели санкции, и СССР нельзя было экспортировать никакие технологии, зерно и др.

В 1986-м, когда цены на нефть обвалились, СССР потерял очень важный источник жесткой валюты. И уже после этого государство просуществовало всего лишь 5 лет.

"Это при том, что советская экономика была гораздо более закрыта, она особо ни с кем не торговала. А теперь посмотрите на российскую экономику. Например, какой-то электронный чип – Россия его не производит, где его взять? Корея не даст, Тайвань не даст, Штаты, Европа не дадут. Может, Китай даст, но перед этим еще дважды подумает, нужно ли им это. Какая часть для авто – колесо или мотор – кто им это даст? Поэтому, думаю, у них будут большие проблемы", – рассказывает Городниченко.

По его словам, с большими последствиями от санкций страна-агрессор столкнется спустя некоторое время. "Экономика – это очень инерционная вещь, и максимальный эффект будет, к сожалению, гораздо позже... Через год это еще не будет Советский Союз 1991-го. Это будет какой-то союзный кризис. Будет гораздо более массовой безработицы. Будет падение доходов на 20-30%. Опыт будет сравним с тем, что было в России в начале 90-х", – подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с премьер-министром Виктором Орбаном введение эмбарго на российскую нефть. По данным Елисейского дворца, стороны достигли договоренностей по шестому пакету санкций ЕС против России, который и должен включать запрет на импорт нефти.