Без эмбарго на нефть и газ Россия заработает рекордные деньги в 2022 году – Bloomberg

Если против российский энергоносителей не будет введено эмбарго, РФ закончит 2022 год с рекордным профицитом счета текущих операций – в 240 млрд долларов. В общем же в этом году на экспорте нефти и газа Кремль может заработать 321 млрд долларов. Это более чем на треть превысит показатель 2021 года.

Об этом сообщает Bloomberg. "Несмотря на введение санкций, значительный приток твердой валюты в Россию, похоже, продолжится", – говорится в материале.

Едва ли не единственная возможность не допустить этого, отмечают аналитики – ввести полное эмбарго на российские нефть и газ. Оно существенно подорвет ключевую отрасль российской экономики, ведь даже без него экспорт и добыча нефти в РФ падают. "Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в этом месяце Россия может потерять почти четверть своей добычи нефти", – подчеркивают они.

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В то же время, отмечается, энергетическое эмбарго со стороны ЕС, Великобритании и США приведет к сокращению поставок более чем на 20% и может стоить России до 300 млрд долларов экспортных поступлений. Кроме того, санкции уничтожат неэнергетическую часть экономики, "поэтому Россия будет еще больше зависеть от энергетики".

"На нефть и газ приходится около половины российского экспорта и около 40% доходов бюджета в прошлом году. И возможность их продавать может быть единственным, что будет удерживать экономику России", – резюмируют аналитики.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, санкции Запада против России не обрушат ее экономику. Для этого нужно ввести эмбарго на все российские энергоресурсы: либо прямое, либо косвенное – через закрытие портов для российских товаров.

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