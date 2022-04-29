Белый дом сообщил, что Путин не должен присутствовать на саммите G20

Белый дом сообщил Индонезии, которая проводит саммит "Большой двадцатки" (G20), что президента РФ Владимира Путина не стоит приглашать на мероприятие. Встреча произойдет через полгода.

Об этом сообщает издание CNN. Как отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки: позиция президента США Джо Байдена состоит в том, что Путин на встрече присутствовать не должен. Отметим, что приглашения президента РФ на саммит произошло еще до полномасштабного вторжения России в Украину.

Президент Индонезии Джоко Видодо сказал: "Индонезия хочет объединить G20. Не допускайте раскола. Мир и стабильность являются ключом к восстановлению и развитию мировой экономики". Индонезия также направила приглашение Украине принять участие в качестве гостя. По словам Псаки, США приветствовали этот шаг, но еще слишком рано говорить о том, как будет выглядеть саммит.

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"До него еще шесть месяцев. Поэтому мы не знаем, как предсказать, мы не можем предсказать на данный момент, как это будет выглядеть", – сказала Псаки. Она также отметила, что если бы Путин захотел, он мог бы прямо сейчас закончить войну в Украине и вернуться к дипломатии. Однако на данный момент признаков такого желания нет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Индонезии Джоко Видодо пригласил украинского лидера Владимира Зеленского принять участие в саммите "Большой двадцатки". Именно эта страна является нынешней главой главой G20.