Бельгия заморозила крупнейшую в ЕС сумму российских активов – €58 млрд

Бельгия за прошлый год заморозила самую большую из стран Европейского Союза сумму российских активов. Общий объем замороженных государством активов российских физических и юридических лиц составляет 58 миллиардов евро.

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Об этом 24 февраля, в годовщину начала полномасштабной войны РФ против Украины, заявил министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем. Он добавил, что также Минфин заблокировал 191 миллиард евро российских финансовых операций.

"В общей сложности эти меры касаются 1789 российских компаний или граждан, которые находятся в "черном списке", – сказал министр.

По его словам, из-за санкций против России и Беларуси, которая стала плацдармом для нападения на Украину, на таможне в Бельгии ужесточились проверки в отношении этих двух стран. По состоянию на 24 февраля этого года было проверено 91 020 деклараций и 7925 контейнеров с грузом.

Ван Петегем призвал к тесной координации в рамках ЕС по применению санкций против РФ. Министерство финансов страны постоянно поддерживает контакт с Европейской комиссией и другими государствами-членами ЕС. Отметим, что подход Бельгии к санкционному вопросу часто используется в качестве примера для других европейских стран.

"Война в Украине продолжается дольше, чем мы все думали и боялись. Поэтому строгое соблюдение экономических санкций против России остается крайне важным", – подчеркнул министр финансов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз заблокировал уже 21,5 млрд евро российских активов. Речь идет о деньгах и имуществе олигархов и других лиц, находящихся в списках санкций за вторжение России в Украину.

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