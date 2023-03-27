Банки выставили новый курс: где покупать доллары выгоднее всего
Утром 27 марта украинские банки установили наличный курс доллара на уровне 38,1/38,55 грн (покупка/продажа). По сравнению с предыдущим днем, в покупке курс не изменился. В продаже – снизился на 5 коп. На черном рынке доллар покупают по 38,25 грн (на 4 коп. дешевле, чем днем ранее), а продают по 38,4 грн (на 1 коп. дешевле).
Среди больших банков самый высокий курс в покупке – 38,1 грн – выстаивли сразу несколько учреждений. В частности:
- Укрэксимбанк;
- Сенс Банк;
- Идея Банк;
- Креди Агриколь Банк.
Райффайзен Банк покупает американскую валюту по 38 грн. ПриватБанк – по 37,85 грн.
Дороже всего продают доллар – по 38,8 грн – также сразу в нескольких банках. Это:
- Райффайзен Банк;
- Сенс Банк;
- Идея Банк;
- Креди Агриколь Банк.
В Укрэксимбанк курс на продажу составляет 38,7 грн. В ПриватБанке – 38,35 грн.
Некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.
Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.
Что будет в апреле
По словам директора департамента казначейства Акционерного Общества "КОМИНБАНК" Германа Марченко, в апреле курс, вероятно, укрепится до уровней 37,8-38,8 грн. Также, по его словам, сохранится достигнутый баланс между спросом и предложением наличными.
При этом, добавил он, ожидается умеренный уровень инфляции – до 1-1,3% в месяц. На рынок валют будет влиять ряд факторов:
- размер учетной ставки и официального курса валют;
- объем получаемой макрофинансовой помощи;
- ситуация на фронте;
- психологические настроения граждан и т.д.
Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного депутата Даниила Гетманцева, в феврале наличный курс гривни по к доллару заметно укрепился. В частности, средневзвешенный курс по операциям продажи наличной валюты составил 39,89 грн/доллар, а на конец месяца – 38,94 грн/доллар. Это – наиболее низкий курс с лета 2022 года.
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