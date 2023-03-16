newspaper
img

Банки выставили новый курс доллара: за сколько продают и покупают

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
780
Курс доллара в Украине 16 марта

Украинские банки утром 16 марта установили наличный курс доллара на среднем уровне 38,3/38,75 грн. Это на 20 коп. дороже в покупке и на 10 коп. – в продаже, чем днем ранее.

Видео дня

Среди больших банков самый высокий курс в покупке установили Укрэксимбанк, Укрсиббанк, Сенс Банк – 38,35 грн. За ними идут:

  • Ощадбанк – 38,3 грн;
  • ПриватБанк – 38,02 грн;
  • Райффайзен Банк – 38 грн;
  • Универсал Банк – 37,5 грн;
  • OTP Bank – 37 грн.

Продают американскую валюту дороже всего в Ощадбанке – по 39,1 грн. Далее следуют:

  • OTP Bank – 39 грн;
  • Укрсиббанк, Укрэксимбанк – 38,95 грн;
  • Райффайзен Банк – 38,9 грн;
  • Сенс Банк – 38,8 грн;
  • Универсал Банк – 38,7 грн;
  • ПриватБанк – 38,52 грн.

Некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Какой наличный курс доллара в банках

Какой курс на черном рынке

На черном рынке установили курс доллара в 38,58/38,7 грн (покупка/продажа). Это:

  • на 6 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;
  • на 5 коп. – в продаже.

Какой курс выставил НБУ

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Курс доллара в Украине 16 марта

Доллар будет снижаться

Как рассказал OBOZREVATEL руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, наличный курс доллара в Украине в марте, вероятно, останется на текущем уровне или немного снизится. При этом в ближайшие одну-две недели ожидается именно удешевление валюты.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного депутата Даниила Гетманцева, в феврале наличный курс гривни к доллару заметно укрепился. В частности, средневзвешенный курс по операциям продажи наличной валюты составил 39,89 грн/доллар, а на конец месяца – 38,94 грн/доллар. Это наиболее низкий курс с августа и 21 июля 2022 года соответственно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!