Банки выставили новый курс доллара: за сколько продают и покупают

Украинские банки утром 16 марта установили наличный курс доллара на среднем уровне 38,3/38,75 грн. Это на 20 коп. дороже в покупке и на 10 коп. – в продаже, чем днем ранее.

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Среди больших банков самый высокий курс в покупке установили Укрэксимбанк, Укрсиббанк, Сенс Банк – 38,35 грн. За ними идут:

Ощадбанк – 38,3 грн;

ПриватБанк – 38,02 грн;

Райффайзен Банк – 38 грн;

Универсал Банк – 37,5 грн;

OTP Bank – 37 грн.

Продают американскую валюту дороже всего в Ощадбанке – по 39,1 грн. Далее следуют:

OTP Bank – 39 грн;

Укрсиббанк, Укрэксимбанк – 38,95 грн;

Райффайзен Банк – 38,9 грн;

Сенс Банк – 38,8 грн;

Универсал Банк – 38,7 грн;

ПриватБанк – 38,52 грн.

Некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Какой курс на черном рынке

На черном рынке установили курс доллара в 38,58/38,7 грн (покупка/продажа). Это:

на 6 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

на 5 коп. – в продаже.

Какой курс выставил НБУ

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Доллар будет снижаться

Как рассказал OBOZREVATEL руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, наличный курс доллара в Украине в марте, вероятно, останется на текущем уровне или немного снизится. При этом в ближайшие одну-две недели ожидается именно удешевление валюты.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного депутата Даниила Гетманцева, в феврале наличный курс гривни к доллару заметно укрепился. В частности, средневзвешенный курс по операциям продажи наличной валюты составил 39,89 грн/доллар, а на конец месяца – 38,94 грн/доллар. Это наиболее низкий курс с августа и 21 июля 2022 года соответственно.

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