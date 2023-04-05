Банки в Украине выставили новый курс доллара: сколько стоит валюта 5 апреля

Сегодня утром, 5 апреля, украинские банки установили наличный курс доллара на уровне 36,90/37,50 грн (покупка/продажа). По сравнению с предыдущим днем в покупке курс снизился на 25 коп., в продаже – на 30 коп.

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Среди крупных банков самый высокий курс на продажу "бакса" установил Укргазбанк ( 38,3 грн/$). Самый низкий – ПриватБанк (37,2 грн). В более мелких финучреждениях курсы обмена значительно ниже.

Некоторые крупные банки также устанавливают карточный курс, но он работает только для расчетов (например, иностранных интернет-магазинов), а также для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить валюту на карту нельзя с начала полномасштабной войны.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Каким будет курс доллара в апреле?

Курс доллара в Украине в ближайшие недели и, вероятно, в течение всей весны не вернется к отметке 40 грн/$, "потолком" станет курс 39 грн/$.

По подсчетам банкиров, в апреле курс доллара будет колебаться в пределах 37,8-39 грн. Об этом свидетельствуют "усредненные" прогнозы директора департамента казначейства Cominbank Германа Марченко и дилера департамента глобальных рынков ОТП Банка Антона Куринного.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Нацбанке привязали отмену фиксированного курса не к конкретному времени, а к макроэкономическим показателям. Удерживать доллар на уровне 36,56 грн в регуляторе намерены, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.

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