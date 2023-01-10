Банки установили новый курс: сколько стоит доллар в Украине

Украинские банки установили наличный курс доллара на 10 января – в полдень он находится на уровне 40,25/40,75 грн (покупка/продажа). Среди больших банков дороже всего продает валюту ПУМБ – 41,25 грн. Покупает – Райффайзен Банк – 40,7 грн.

Видео дня

На черном рынке же курс установился на уровне 40,52/40,65 грн. Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным и составляет 36,56 грн.

Какой курс на продажу в банках

Дороже всего продает доллар ПУМБ – 41,25 грн. За ним следуют:

Ощадбанк – 40,95 грн;

Райффайзен Банк – 40,9 грн;

Укрэксимбанк – 40,75 грн;

Укргазбанк – 40,7 грн;

ПриватБанк – 40,45 грн;

OTP Bank – 40,25 грн.

По чем банки покупают доллар

Покупает же дороже всего Райффайзен Банк – 40,7 грн. Далее идут:

Ощадбанк – 40,38 грн;

ПУМБ и Укрэксимбанк – по 40,25 грн;

Укргазбанк – 40 грн;

ПриватБанк – 39,95 грн;

OTP Bank – 39 грн.

В то же время некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Как правильно покупать валюту

Как рассказали OBOZREVATEL банкиры, украинцам, которые хотят перевести свои гривневые сбережения в доллары, следует максимально диверсифицировать риски – ведь курс по время войны непредсказуем. В частности:

вложиться в облигации;

покупать необходимое количество долларов, к примеру, с каждой зарплаты.

Однако слишком увлекаться тоже не следует. Ведь в сложившейся ситуации важно иметь небольшой запас наличной гривни (сумму, которой может хватить на две недели).

Как сообщал OBOZREVATEL, наличный курс доллара в Украине в январе-феврале 2023-го, как и в последующие месяцы, в первую очередь будет зависеть от событий на фронте. Если резких изменений в военном плане не произойдет, возможны колебания курса на 2-3%, т.е. на 1-1,2 гривни за доллар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!