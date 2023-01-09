Банки установили новый курс доллара: сколько стоит валюта в Украине

По состоянию на утро 9 января банки установили наличный курс доллара в Украине на уровне 40,2/40,75 грн (покупка/продажа). На черном рынке валюту покупают дороже на 40 коп. – по 40,6 грн. А вот продают по той же цене – 40,75 грн.

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Среди больших банков самый высокий курс (на продажу) у ПУМБ – 41,25 грн. Далее идут:

Укрэксимбанк и Райффайзен Банк – по 40,85 грн;

Ощадбанк – 40,8 грн;

Укргазбанк – 40,7 грн;

ПриватБанк – 40,5 грн.

Покупают же доллар дороже всего в Укрэксимбанке – по 40,35 грн. За ним следуют:

ПУМБ – 40,25 грн;

Ощадбанк и Райффайзен Банк – по 40,2 грн;

Укргазбанк и ПриватБанк – по 40 грн.

В то же время некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным и составляет 36,56 грн.

Сколько доллар будет стоить 9-15 января

По словам директора департамента казначейства Акционерного общества Cominbank Германа Марченко, ожидать резкой смены наличного курса доллара на протяжении 9-15 января украинцам не стоит. По его прогнозу, он останется на уровне последних двух месяцев в 40-41 грн. Среди причин:

адаптация украинцев к войне;

отсутствие панических настроений на фоне ракетных атак;

привычное "праздничное затишье".

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же пока эксперты не видят причин скупать доллары. Более выгодным вариантом специалисты считают вложение сбережений в гривневые ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа Украины).