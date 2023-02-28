Банки резко изменили курс доллара: почем продают американскую валюту

Утром 28 февраля украинские банки установили наличный курс доллара на уровне 38,9/39,5 грн (покупка/продажа). Это сразу на 50 коп. дешевле на покупку, чем было днем ранее, а также на на 35 коп. – на продажу.

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На черном рынке курс установился на уровне 38,85/39,15 грн. Это на 63 коп. ниже на покупку, чем было 27 февраля и на 45 коп. – на продажу.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Какой курс в банках

Среди больших банков самый высокий курс на покупку доллара выставил Ощадбанк – 38,9 грн. Самый низкий – Универсал Банк, 38,2 грн.

На продажу самый высокий курс также у Ощадбанка – 40 грн. Самый низкий – у ПриватБанка и Укрсиббанка, по 39,1 грн.

Чего ожидать в марте

По словам директора департамента казначейства Cominbank Германа Марченко, в конце февраля – начале марта в Украине будет сохранятся "курсовое равновесие": стоимость доллара не будет кардинально ни повышаться, ни падать. По прогнозам, наличный курс американской валюты продолжит удерживаться на уровне в 39,5-40,5 грн.

"С начала года валютный рынок в здравом смысле оживлен, об этом свидетельствуют умеренные курсовые колебания в обменных пунктах. В то же время, по всем признакам, в течение следующей недели [27 февраля – 5 марта] сохранится "курсовое равновесие". Сейчас нет веских оснований ни для резкого укрепления гривни, ни для ее падения", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, НБУ будет удерживать курс доллара на уровне 36,56 грн до тех пор, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.Таким образом, отмену фиксированного курса привязали не к конкретному времени, а к макроэкономическим показателям.

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