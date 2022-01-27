Банки останутся без SWIFT и долларов, 'Северный поток-2' закроют: что сделает Запад в случае нападения РФ на Украину

На Западе не утихают разговоры о санкциях и ограничениях, с которыми столкнется РФ и лично российский президент Владимир Путин в случае полномасштабного вторжения в Украину. Администрация президента США Джо Байдена ищет инструменты, с помощью которых можно будет нанести ущерб экономике России. Одним из них является отключение страны от SWIFT.

О том, как накажут РФ в случае атаки на Украину и с какими последствиями может столкнуться Европа, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Межбанковскую систему сейчас используют больше 11 тыс. банков для отправки защищенных сообщений и платежей. Если Россию отключат от SWIFT, это приведет к прекращению всех международных операций, вызовет волатильность валюты и массовый отток капитала.

А это уже станет внезапным шоком для российских компаний и их иностранных клиентов, особенно для покупателей нефти и газа, экспортируемых в долларах, говорится в материале CNN. Если отключение произойдет, это также приведет к сокращению экономики РФ на 5%. Об этом ранее заявлял экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

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Но в России могут отреагировать, а точнее, уже даже планируют. В первую очередь ответные меры будут касаться экспорта энергоносителей.

"Если Россию отключат от SWIFT, то мы не получим валюту (иностранную. – Ред.), а покупатели, в первую очередь европейские страны, не получат наш товар – нефть, газ, металлы и другие важные компоненты", – сказал Николай Журавлев, вице-спикер Совета Федерации.

Соответственно, в этом направлении больше всего может пострадать Европа. Но на помощь европейцам могут прийти США и Австралия. Детальнее об этом – в материале.

Соединенные Штаты могут ввести масштабные санкции, которые ударят по российским банкам. В частности, как заявил Джо Байден, последние лишатся доступа к расчетам в долларах.

"Мы находимся в положении, когда это будет иметь серьезные экономические последствия. Например, все, что связано с долларами, если они вторгнутся. Они заплатят. Их банки не смогут иметь дело с долларами", – заявил Байден на пресс-конференции, сообщает пресс-служба Белого дома.

В Америке говорят, что такие меры могут нанести больший урон экономике России, нежели отключение от SWIFT. "Санкции на все транзакции с российскими банками и замораживание активов были бы более эффективными и целенаправленными, чем отключение SWIFT. Оно стало бы действительно полезным только после широких финансовых санкций США, Великобритании и Европейского Союза", – цитирует Reuters Брайана О'Тула, сотрудника аналитического центра Atlantic Council.

Ограничения в случае полномасштабного вторжения в Украину будут введены против целых секторов российской экономики, в частности оборонного и аэрокосмического.

"Это те секторы, которые сам Путин выделял в качестве определяющих на пути к диверсификации российской экономики от зависимости от газа и нефти. Россия нуждается в импорте технологий и продукции, которые способны производить только США и их союзники", – говорится в сообщении Белого дома.

Белый дом уже призвал индустрию микросхем США быть готовой к новым ограничениям на экспорт в Россию. В частности, РФ могут запретить доступ к глобальным поставкам деталей для электроники.

В ходе разговора представители Совета национальной безопасности (СНБ) США Питер Харрелл и Тарун Чхабра сказали руководителям Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA) быть готовыми к беспрецедентным действиям против России, если она вторгнется в Украину. Об этом сообщает Reuters.

"СНБ прямо и резко заявил о серьезности ситуации, с которой они в настоящее время борются в Украине, отметив, что это чрезвычайная ситуация и, возможно, худшее трансграничное вторжение со времен Второй мировой войны. СНБ указал, что администрация активно рассматривает любые варианты", – сообщил директор SIA.

Если Путин решит атаковать Украину, скандальный газопровод "Северный поток-2" не будет запущен. Как заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, проект сейчас является рычагом давления на РФ. С таким же мнением выступили и в Германии.

Как заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, ограничения против трубопровода введут в случае полномасштабного вторжения. "У нас весь спектр ответов, в частности, по "Северному потоку-2. Да, мы стремимся в любое время к диалогу, но в свете нынешней ситуации требуется жесткость", – заявила Бербок в четверг, 27 января. Ее выступление транслировалось на сайте Бундестага.

Немецкий министр, которая всегда выступала против запуска скандальной "трубы", разъяснила позицию немецкого правительства по этому вопросу. "Мы работаем над пакетом жестких санкций с западными союзниками по этому делу, который охватывает несколько аспектов, включая "Северный поток-2", – цитирует Бербок французское издание Le Figaro.

Кроме того, ЕС рассматривает возможность введения санкций против России в случае "ограничения поставок" газа и мер по экспортному контролю.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянские власти просили крупнейшие компании в преддверии их встречи с Путиным пропустить мероприятие. Они сослались на напряженную ситуацию и возможное полномасштабное вторжение РФ в Украину. Как минимум 7 крупнейших компаний из Италии отказались участвовать.