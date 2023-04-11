Банки обновили курс доллара в Украине: где продавать валюту выгоднее всего

Украинские банки переписали наличный курс доллара – по состоянию на утро 11 апреля он составляет 37,3/37,8 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. дороже в покупке, но на тех же 10 коп. дешевле в продаже, чем было днем ранее.

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Среди больших банков самый высокий курс в покупке установил Укрэксимбанк – 37,45 грн. На 5 коп. дешевле в Райффайзен Банке и Сенс Банке – по 37,4 грн. Самый низкий курс выставил OTP Bank – 36,9 грн.

Продает же американскую валюту дороже всего Райффайзен Банк – по 38,4 грн. За ним идет Ощадбанк, где доллар стоит 38,25 грн. Самую низкую стоимость выставили ПриватБанк – 37,6 грн, а также Сенс Банк – 37,9 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Какой курс на черном рынке

На черном рынке стоимость американской валюты установили на уровне 37,6/37,72 грн. Это:

на 9 коп. дороже в покупке, чем днем ранее

на 5 коп. – в продаже.

Курс НБУ

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Украина обязалась отменить фиксированный курс

В то же время новая программа финансирования Украины со стороны МВФ предусматривает отмену фиксированного курса. Впрочем, ожидается, что это произойдет только после окончания войны.

"Программа МВФ поделена на две части: одна до победы, в понимании Фонда – до окончания боевых действий, другая – после победы. И о любых изменениях политики обменного курса идет речь во второй части", – рассказали в Центре экономической стратегии (ЦЭС).

Там отметили: в целом же Нацбанк может пересматривать фиксированный курс в сторону повышения или понижения. Это зависит от ряда факторов, в частности:

интенсивность боевых действий;

международная поддержка;

стабильность "зернового коридора" и т.д.

"Однако пока идет война, об отказе от него речь не идет. НБУ и Министерство финансов Украины осуществляют достаточно осторожную и грамотную политику. Фиксированный курс доказал свою эффективность, сдержав спекулятивные валютные колебания", – резюмировали эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам, в преддверии Пасхи курс доллара в Украине может снизиться на 3-4% – до 37-37,6 грн. По словам директора департамента казначейства Cominbank Германа Марченко, главным фактором, который может "спровоцировать" укрепление гривни, является предпраздничное оживление на наличном рынке: по сравнению с началом апреля, активность граждан на валютном рынке может возрасти на 10-12%.

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