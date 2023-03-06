Банки обновили курс доллара: сколько стоит валюта 6 марта

На утро 6 марта украинские банки установили наличный курс доллара на уровне 38,5/39,25 грн(покупка/продажа). Это на 5 коп. дороже на продажу, чем было днем ранее. На покупку же курс остался на прежнем уровне.

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Среди больших банков дороже всего американскую валюту продают в Ощадбанке – по 39,7 грн. Дешевле всего – в ПриватБанке, по 38,9 грн.

Самый высокий курс же на покупку доллара установили в Укрэксимбанке – 38,8 грн. Самый низкий – в Универсал Банке, 37,8 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

На черном рынке курс доллара установили на уровне 38,9/39,05 грн (покупка/продажа). Такой курс был и днем ранее

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Чего ожидать

По словам директора департамента казначейства Cominbank Германа Марченко, в Украине на неделе 6-12 марта не ожидается существенных изменений на валютном рынке. По прогнозу, курс доллара останется на уровне 38-39,5 грн. Возможны лишь незначительные колебания в 10-30 копеек для доллара.

"Это, так сказать, новые курсовые границы", – объяснил он. Разница между покупкой и продажей наличной валюты на неделе будет минимальной – 10-20 копеек на долларе.

Как сообщал OBOZREVATEL, НБУ будет удерживать курс доллара на уровне 36,56 грн до тех пор, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.Таким образом, отмену фиксированного курса привязали не к конкретному времени, а к макроэкономическим показателям.

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