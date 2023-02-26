Банки готовятся выставить курс доллара на весну: чего ожидать украинцам

В конце февраля – начале марта в Украине будет сохранятся "курсовое равновесие": стоимость доллара не будет кардинально ни повышаться, ни падать. По прогнозам, наличный курс американской валюты продолжит удерживаться на уровне в 39,5-40,5 грн.

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Как рассказал OBOZREVATEL, директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, стабильность на валютном рынке "будет продолжаться и дальше".

"С начала года валютный рынок в здравом смысле оживлен, об этом свидетельствуют умеренные курсовые колебания в обменных пунктах. В то же время, по всем признакам, в течение следующей недели [27 февраля – 5 марта] сохранится "курсовое равновесие". Сейчас нет веских оснований ни для резкого укрепления гривни, ни для ее падения", – отметил он.

При этом банкир подчеркнул: незначительное – в пределах 0,5% – укрепление гривны к доллару в феврале стало возможным благодаря ряду факторов. В частности:

умеренным темпам инфляции;

сбалансированному бюджету.

Причиной же последнего, по его словам, является, в частности, международная финансовая помощь Украине. Так, за полтора месяца 2023 года страна уже получила:

3 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС;

1 млрд долларов грантовой помощи от США.

"Однако у такой тенденции также есть экономически оговоренные границы: верхняя планка курса удержится на уровне 40,5 грн/доллар, а нижняя – на уровне 39,5 грн/доллар. Это сегодня коридор "крепкой" гривни", – объяснил Марченко.

В связи с этим он резюмировал: основания для скачков курса на текущий момент отсутствуют. "С 27 февраля по 5 марта, несмотря на возможные незначительные курсовые колебания на наличном рынке в пределах 0,5 грн/доллар, курс будет оставаться на уровне 39,5-40,5 грн", – спрогнозировал банкир.

Какой официальный курс

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Ранее же глава НБУ Андрей Пышный рассказал, что НБУ будет удерживать курс доллара на уровне 36,56 грн до тех пор, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется. "Следовательно, процесс будет определяться не временными границами, а наличием необходимых макроэкономических условий. До их появления официальный курс будет оставаться фиксированным", – объяснил он.

При этом Пышный отметил: фиксация курса позитивно повлияла на экономику Украины во время войны. Ведь без этого, по его словам, "прошлогодняя инфляция составляла бы около 34% вместо 26,6%".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут купить американскую валюту онлайн. НБУ дал возможность гражданам покупать доллары в пределах 100 тыс. грн (на одного человека).

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