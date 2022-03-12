Байден распорядился выделить Украине еще $200 млн на оружие

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Президент США Джо Байден уполномочил Госдепартамент предоставить Украине дополнительную военную помощь в размере до $200 млн. Средства пойдут на приобретение оружия, а также другие военные нужды.

Эта помощь является частью более широкой поддержки США в виде финансирования и санкций, сообщают американские СМИ. Помощь Украины выделяют ради того, чтобы поддержать страну в противостоянии российской агрессии.

Также Байден планирует подписать законопроект о дополнительных государственных расходах США. Этот документ предусматривает выделение Украине $13,6 млрд военной, экономической и гуманитарной помощи.

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Примерно половина этой суммы (6,5 млрд) будет направлена ​​на гуманитарную помощь и поддержку экономики страны. Из них 4 млрд будет распределено между Украиной и странами Центральной Европы для помощи двум миллионам украинцам, покинувшим страну из-за войны, которую начала Россия.

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