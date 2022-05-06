Байден приготовил новые пакет военной помощи Украине: Reuters узнал детали

Президент США Джо Байден вскоре озвучит новый пакет военной помощи для Украины на сумму не меньше 100 млн долларов. Объявление произойдет в ближайшие дни.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Reuters. Сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину Штаты передали Украине вооружения на 3,4 млрд долларов.

"Чиновники на условиях анонимности заявили, что последний пакет, скорее всего, будет включать больше боеприпасов для таких систем, как гаубицы. Пентагон заявляет, что уже отправил около 184 000 артиллерийских снарядов", – говорится в публикации.

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Важно отметить, что эта помощь поступит в рамках президентских 250 млн долларов (та сумма, которую Байден может тратить без длительных согласований). Дальше могут быть поставки вооружения уже в рамках программы ленд-лиз. Байден предложил Украине пакет помощи в размере 33 миллиардов долларов, в том числе более 20 миллиардов долларов в виде военной помощи.

Отметим, военную технику и снаряжение, которую Украина получит по программе ленд-лиза от США и решит оставить себе после окончания войны, могут оплатить из арестованных счетов России.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Сенат США возродил программу, к которой не возвращались со времен Второй мировой войны – ленд-лиз. Она, как считают американцы, позволила победить Адольфа Гитлера, а теперь должна остановить президента РФ Владимира Путина.