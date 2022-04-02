Российские олигархи прячут свои самолеты и яхты – даже те, кто пока не под санкциями

Российские олигархи пытаются уклониться от санкций Запада и скрыть свои активы. При чем делают это даже те, против которых еще не были введены санкции. Впрочем, прокуратура США уже знает об этом. А сами олигархи сталкиваются с беспрецедентным уровнем международного сотрудничества из-за чего прятать имущество им становится все труднее.

Об этом в интервью Reuters рассказал Эндрю Адамс – генеральный прокурор оперативной группы KleptoCapture при Министерстве юстиции США. Он подчеркнул: американская прокуратура получает информацию даже из мест, ранее считавшихся "безопасными убежищами".

"Есть попытки – о некоторых из них даже известно публично – перемещать яхты, самолеты и пр. в юрисдикции, где [как считают российские олигархи] их будет сложнее найти. Однако эти люди сталкиваются с беспрецедентным уровнем международного сотрудничества", – отметил он.

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При этом, подчеркнул прокурор , скрывать свои активы пытаются даже те олигархи, в отношении которых еще не введены санкции. Причиной, по которой они это делают, по его словам, является желание успеть это сделать до того, как потенциальные санкции будут введены.

Впрочем, признал Адамс, отследить активы российских олигархов порой бывает затруднительно. Вызвано это тем, что они могут быть скрыты за "слоями фиктивных компаний, разбросанных по всему миру".

KleptoCapture – это оперативная группа при Министерстве юстиции США. Она занимается поиском и арестом активов российских элит и олигархов, а также используемых ими подставных лиц. В ней участвуют:

США;

Великобритания;

Канада;

Япония;

Германия;

Франция;

Италия;

Еврокомиссия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Великобритании не разрешили вылетать еще одному самолету, связанному с российскими олигархами. Министр транспорта Грант Шаппс заявил, что страна "не будет стоять в стороне и смотреть, как те, кто заработал миллионы благодаря покровительству Путина, живут в мире, пока льется невинная кровь".

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