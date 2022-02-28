Австралия ввела санкции против Путина, Лаврова, Шойгу и других высокопоставленных должностных лиц из РФ

Австралия ввела санкции против президента РФ Владимира Путина, главы российского МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Ограничения приходят в действия с сегодняшнего дня, 28 февраля.

Власти страны глубоко обеспокоены жестоким вторжением России в Украину, что является грубым нарушением международного права и Устава ООН. "Мы будем продолжать тесно координировать свои действия с нашими партнерами, в том числе с Соединенными Штатами, Великобританией, Канадой, НАТО и ЕС, чтобы навязать России высокую цену", – говорится в сообщении Министерства казначейства Австралии.

В совместном медиа-релизе с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, сенаторами и членами парламента отмечается, что Путин, Лавров и Шойгу несут прямую ответственность за неспровоцированное и незаконное вторжение России в Украину. "Чрезвычайно редко назначается глава государства, и это отражает глубину нашей озабоченности. Президент Путин присоединяется к очень небольшой группе, в которую входят Роберт Мугабе из Зимбабве, Муаммар Каддафи из Ливии и Башар аль-Асад из Сирии", – говорится в материале.

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В целом Австралия ввела санкции в отношении более 350 российских и 13 белорусских физических и юридических лиц. Их затронут финансовые санкции, запрет на поездки.

Отметим, в Евросоюзе обсуждают возможность введения санкций против олигархического окружения Владимира Путина, после того как Россия совершила масштабное военное нападение против Украины. Ограничения рассматриваются в отношении предпринимателей и миллиардеров Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Петра Авена, Алексея Мордашова, Сергея Ролдугина, а также пресс-секретаря главы страны-агрессора Дмитрия Пескова.

При этом список должен быть одобрен ЕС и еще может измениться, прежде чем произойдет введение мер. Об этом сообщает Bloomberg.

Санкционный список, который сейчас рассматривается, включает ряд миллиардеров, против которых еще не ввели ограничения США. В их число вошли металлургический "магнат" Алишер Усманов, владельцы "Альфа-Групп" Михаил Фридман и Петр Авен. А также Алексей Мордашов, гендиректор "Северстали" и пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина требует введения полного эмбарго на нефть и газ из России. Как заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, покупать их сейчас – это значит платить за убийство украинцев.