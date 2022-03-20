Австралия даст Украине деньги и уголь, а по России ударит новыми санкциями: список решений

Австралия предоставит Украине 51 млн долл. помощи и как минимум 70 тонн энергетического угля. Кроме того, в стране введены временные визы для украинских беженцев. Санкции Австралии в отношении напавшей на Украину России ужесточаются – запрещен экспорт в РФ глинозема и алюминиевых руд.

Об этом сообщило правительство Австралии. "Правительство расширит свою поддержку Украины и применит к России дальнейшие карательные меры в ответ на ее безжалостную и незаконную агрессию против Украины. Эти дополнительные меры помогут России заплатить высокую цену за вопиющее нарушение Устава ООН и пренебрежение международным гуманитарным правом", – говорится в сообщении.

Денежная помощь

51 млн долларов для Украины выделяется двумя частями. Пакет военной помощи составляет 21 млн долл. Еще 30 млн долл. выделяется на экстренные гуманитарные нужды:

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потребности в образовании и критические потребности в защите детей (10 млн долл.);

защиту перемещенных женщин и девушек от гендерного насилия (8 млн долл.);

преодоление нехватки продовольствия (10 млн долл.);

призыв Альянса чрезвычайных действий в Украине (2 млн долл.) – финансирование должно привлечь дополнительные частные пожертвования.

Таким образом, общая военная помощь от Австралии составит 156 млн долл. Это 91 млн долл. военной помощи и 65 млн долл. гуманитарной.

Уголь

Австралия передает Украине минимум 70 тысяч тонн энергетического угля. Он необходим, чтобы поддерживать угольные электрогенераторы и снабжать граждан электроэнергией.

"Правительство Австралии работало с австралийской угольной промышленностью над поиском источников поставок. Whitehaven Coal быстро организовала отгрузку, и сейчас правительство работает с Whitehaven и правительствами Украины и Польши, чтобы доставить груз при первой же возможности", – сообщили в власти страны.

Ранее в марте украинские ТЭС уже начали переходить на газ для экономии угля. Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" приступила к поставкам природного газа для обеспечения работы трех украинских тепловых электростанций.

Визы

Гуманитарные визы вводятся для украинцев, которые были вынуждены бежать от войны. Такая виза будет действительна в течение 3 лет и позволит людям работать, учиться и получать доступ к медицинскому страхованию.

"С тех пор, как началось вторжение России в Украину, правительство выдало почти 4500 виз украинцам. С этими визами прибыло более 600 украинцев, и каждый день их становится больше", – отметило правительство Австралии.

Санкции против РФ

Австралия запрещает экспорт глинозема и алюминиевых руд в Россию. Это ограничит возможности РФ по производству алюминия, который важен в области вооружения.

"Алюминий является глобальным сырьем для автомобильной, аэрокосмической, упаковочной, машиностроительной и строительной отраслей. Также он является важнейшим сырьем для военной промышленности", – подчеркнули в правительстве Австралии.

Там отмечают, что алюминий также является важной экспортной позицией для России. При этом при его производстве РФ покупает 20% необходимого глинозема именно в Австралии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Австралия ввела санкции в отношении 33 российских олигархов. Среди них миллиардер и собственник "Челси" Роман Абрамович, исполнительный директор "Газпрома" Алексей Миллер и глава банка "Россия" Дмитрий Лебедев.

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