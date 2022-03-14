Австралия ввела санкции против российских олигархов

Австралия приняла решение ввести санкции в отношении 33 российских олигархов. Среди них миллиардер и собственник "Челси" Роман Абрамович, исполнительный директор "Газпрома" Алексей Миллер и глава банка "Россия" Дмитрий Лебедев.

Об этом сообщает издание The Gurdian. Этот шаг Австралия предприняла после удара России по военной базе недалеко от польской границы на западе Украины. В результате нападения на выходных – одного из самых смертоносных за всю войну – погибло по меньшей мере 35 человек и более 130 получили ранения. Эскалация вызвала предупреждение со стороны НАТО.

База использовалась НАТО для обучения украинских вооруженных сил. Канада, ЕС, Новая Зеландия, США и Великобритания ввели санкции против ближайшего окружения президента России Владимира Путина, с тех пор как президент отдал приказ о вторжении в Украину.

Видео дня

В число других лиц, названных Австралией в понедельник, входят: председатель Ростеха и член Высшего совета "Единой России" Сергей Чемезов, основатель и крупнейший акционер "Альфа-Групп" Михаил Фридман, президент "Транснефти" Николай Токарев, председатель Международного аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко, председатель ВЭБ Игорь Шувалов, и исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.