Авиакомпании отрежут от мира, а запчастей не будет: летать на российских самолетах станет опаснее

Российская экономика все больше страдает от санкций Запада, теперь авиационная отрасль страны-агрессора может вскоре столкнуться с огромными проблемами. А это, стоит отметить, одна из важнейших отраслей в РФ. Дело в том, что ограничения, введенные США и Евросоюзом, означают, что два крупнейших мировых авиапроизводителя – Boeing и Airbus – больше не могут поставлять запчасти или обеспечивать техническое обслуживание российских авиакомпаний.

То же относится и к производителям реактивных двигателей. Об этом говорится в материале CNN.

Санкции могут привести к тому, что у авиакомпаний из страны-агрессора просто закончатся необходимые детали. "Приоритет российского правительства не включает безопасность и надежность потребителей", – сказал Чарльз Личфилд, замдиректора Центра геоэкономики в Атлантическом совете, международном аналитическом центре.

Видео дня

Авиализинговым компаниям, которым принадлежит около 80% из почти 900 коммерческих самолетов в парке РФ, было приказано изъять их до конца марта. Эти арендованные самолеты имеют заявленную стоимость в $13,3 млрд.

"Через год в России исчезнет какая-либо жизнеспособная отрасль авиаперевозок", – говорит Ричард Абулафия, управляющий директор AeroDynamic Advisory. По его словам, авиаотрасль страны вскоре может оказаться где-то между сильно санкционированными отраслями в Иране и Северной Корее.

Авиаотрасль – одна из важнейших в России

Стоит отметить, что вся отрасль создает серьезную проблему для экономической активности России в целом. По словам Личфилда, РФ нужна жизнеспособная авиаотрасль, чтобы ее экономика работала.

"Русские летают не так много, как американцы. Они не летают в Сибирь на отдых", – сказал он. Но отрасль авиаперевозок является важным связующим звеном для бизнеса не только для международных рейсов, но и для внутренних перевозок в энергетическом секторе из-за необходимости перевозки инженеров, других рабочих и оборудования на удаленные нефтяные месторождения и обратно.

"Это важная часть российской экономики. Им нужен этот костяк. Им нужно, чтобы какая-то базовая отечественная авиакомпания оставалась на месте", – объяснил Личфилд.

Китай не поможет?

Некоторые из компаний, сдающих самолеты в аренду российским перевозчикам, являются китайскими. А Китай еще не ввел никаких санкций. При этом возможно, что даже китайские лизинговые компании сочтут необходимым попытаться завладеть самолетами Boeing и Airbus, которые они сдали в аренду российским авиакомпаниям.

"Это западные самолеты. Я не уверен в том, как китайские фирмы отнесутся к санкциям. И что более важно, эти самолеты больше не будут обеспечиваться запчастями и техническим обслуживанием. Это реальная проблема, если они потеряют свои сертификаты летной годности, что может произойти, если не будут вестись надлежащие записи или особенно если они разберут на запчасти", – сказал специалист.

Китай уже заявил, что не будет поставлять детали для этих самолетов в Россию, сообщили ранее российские СМИ со ссылкой на Валерия Кудинова, начальника отдела летной годности самолетов Федерального агентства воздушного транспорта РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники, обороняющие Мариуполь, отразили очередную атаку оккупантов. Бой для агрессоров завершился большим количеством убитых, выжившие спасались бегством.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!