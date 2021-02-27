У Байдена приготовили новые санкции против России

В США анонсировали новые санкции против России, которые применят в ближайшие недели.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что проверяются сообщения о том, якобы Россия причастна к выплатам террористам "Талибана" денег за убийства американцев в Афганистане, кибератакам российских хакеров на правительственные ведомства США.

"Недели, а не месяцы. Это непрерывный процесс", – озвучила Псаки сроки новых санкций.

Пресс-секретарь уточнила, что сейчас эксперты по кибербезопасности и национальной безопасности изучают вопрос "для завершения этого процесса".

"В любом случае, у президента (Джо Байдена – Ред.) есть возможности ответить так, как он сам выберет, видимым или невидимым способом. Но, я думаю, мы закончим изучение этих вопросов через недели, а не через месяцы", – добавила Псаки.

Напомним, что США решили ввести санкции против 45 российских компаний, а также 58 китайских, конечные потребители продукции которых – это военные ведомства.

Как сообщал OBOZREVATEL, США ввели санкции против граждан Украины, среди которых нардеп Александр Дубинский, бывший военный прокурор Константин Кулик и экс-нардеп Александр Онищенко, а также ряда информационных ресурсов из-за вмешательства в их выборы.