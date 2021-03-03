АМКУ отказал "активистам" Пинчука в поиске монополии в "зеленой" энергетике

Антимонопольный комитет Украины заявляет об отсутствии оснований для поиска монопольных злоупотреблений в секторе "зеленой" энергетики, которые пытается найти приближенная к олигарху Виктору Пинчуку общественная организация "Лига антитраста".

Об этом заявила председатель АМКУ Ольга Песчанская в интервью "Первому деловому телеканалу", указав, что доля зеленой энергетики в энергорынке Украины очень мала.

"Мы должны оценивать действия согласно влиянию на конкуренцию. На сегодняшний день доля "зеленой" энергетики – это 8%. И согласно прогнозам НКРЭКУ в 2021 году ожидается 19%. И это еще не является той долей, относительно которой можно сказать что значительная рыночная власть, или монопольное положение", - сказала Песчанская.

По ее словам, ситуация в секторе возобновляемой энергетики пока не имеет причин для начала каких-либо расследований или проверок со стороны АМКУ.

Песчанская уточнила, что на сегодня не располагает данными ни о превышении "зелеными" производителями порога в 35%, ни об их сговоре на рынке энергетики.

"Поэтому, мы должны разделять вопросы которые относятся к сфере антиконкурентного законодательства, и которые относятся к другим сферам", – сказала она.

Ранее Украинская ветроэнергетическая ассоциация сообщала, что ОО "Лига антитрасту" распространяет ложную информацию о "зеленой" энергетики в интересах предприятий, которые стремятся получать ток на льготных условиях и иметь сверхприбыли за осуществление махинаций на рынке электроэнергии.

Как отмечают эксперты, среди лоббистов льгот на ток для промышленности есть компания "Интерпайп" Виктора Пинчука, которая с лета 2020 года продвигает в законодательстве термин "зеленая металлургия" для того, чтобы получить скидку для себя, но она будет дискриминировать другие предприятия.