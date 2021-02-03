АМКУ должен заняться сговором на рынке серной кислоты, – нардеп

Введение квот на импорт серной кислоты привело к монополизации рынка, с этим должен разобраться Антимонопольный комитет. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

Депутат напомнил, что после введения квот на ввоз серной кислоты в 2018 году, которые якобы должны были защитить отечественного производителя, цены на ресурс выросли более чем в два раза, при том, что цены на серу, являющуюся сырьем для производства кислоты, снизились вдвое. Но заработали на этом не производители, а фирмы-посредники.

"Эти деньги на самом деле не оказались у производителей, их убрали из поля зрения различные прокладки – "Торгсервис", "Возбок"… Никто не увидел этих денег – ни производители серной кислоты, ни потребители – металлурги-коксохимики", - рассказал Магомедов.

По его мнению, правительству следует отменить квоты, поскольку в результате действия таких схем на рынке теряют как производители, которые несут убытки, так и потребители серной кислоты, поскольку они периодически сталкиваются с дефицитом ресурса.

"Если бы от этого квотирования был какой-то эффект для отечественных производителей, то можно было бы говорить, чтобы продолжить его. Но на самом деле эффекта нет ни для кого – ни для производителей, ни для потребителей. Поэтому надо отменять. Почему этого не делает министр Петрашко, не понимаю… Либо он поддерживает каких-то своих близких знакомых, я не понимаю, почему это не дает никакого выхлопа для производителей, но при этом квота продолжает сохраняться", - сказал Магомедов.

По мнению депутата, отечественные производители ресурса вступили в монопольный сговор и искусственно завысили цену на кислоту, поэтому в ситуацию обязан вмешаться Антимонопольный комитет.

"Три предприятия ("Заря", "Возбок", "Сумыхимпром") занимают 75% рынка. Поэтому это однозначно монополия, и однозначно там есть сговор и нужно разбираться в этом деле антимонопольному комитету… Когда сера падает вдвое, а серная кислота поднимается тоже вдвое – это иначе как сговором назвать нельзя", - подытожил Магомедов.

Ранее народный депутат Муса Магомедов обращался в НАБУ по поводу нарушений на госпредприятии "Восточный ГОК", которое продает свою продукцию - серную кислоту - исключительно через посредника, в результате чего государству был нанесен ущерб на 137 млн грн.

Напомним, с 1 сентября 2018 г. Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя. В результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка. Это, в свою очередь, привело к тому, что предприятия-потребители оказались в заложниках у отдельных посредников. Те срывают поставки, диктуют экономически необоснованные условия, однако выбора нет – купить серную кислоту из-за квот на импорт можно только у ограниченного круга поставщиков, которыми как правило являются частные компании, а не государственные предприятия, которые эту серную кислоту производят.

Эксперты и представители профильных ассоциаций настаивают на необходимости немедленной отмены ограничений на импорт серной кислоты и олеума для нивелирования рисков недообеспечения предприятий-потребителей критически важным для них сырьем, а также создания условий для разрушения коррупционных схем, которые на фоне введения квот были выстроены вокруг государственных предприятий-производителей серной кислоты.